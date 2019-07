Melissa Satta nuda in spiaggia... coperta solo dal cappello

La bellissimaha condiviso sul suo profilouno scatto in cui posa nuda in riva al mare, per la gioia dei fan. Melissa Satta ha colpito ancora ed ha deliziato i suoi quasi 4 milioni di follower di Instagram con uno scatto che sta letteralmente mandando in tilt il web. Infatti, dopo aver ritrovato la serenità con il marito, sembra che l’ex velina di Striscia la Notizia appaia raggiante come non mai, nell’anima e nel corpo.Così, poche ore fa, Melissa ha postato una foto che la ritraesulla spiaggia dorata. Per coprire le parti intime ha scelto un enorme cappello di paglia, ma è chiaro che, tolto questo, non ha indosso nessun indumento. La Satta inclina la testa leggermente indietro e con i capelli accarezza la sabbia, socchiude gli occhi e emana una sensualità straordinaria davanti all’obiettivo del fortunato fotografo. Insomma, l’ex velina è più bella che mai e la reazione dei fan è stata immediata.

Davanti a questo scattoi fan non avrebbero mai potuto restare indifferenti. Infatti, con oltre 73mila like e altrettanti commenti la foto è stata un vero e proprio successo social. “Scioccante da quanto bella…”, “Veramente bellissima… sei la dea della bellezza”, "Sempre bellissima e affascinante… Chapeau” e “Ovviamente, la maggior parte dei messaggi sono scritti dai maschietti, ma anche le femminucce non hanno potuto fare altro che inchinarsi davanti a tanta perfezione”, sono solo alcuni dei commenti che hanno celebrato la straordinaria bellezza della 33enne.