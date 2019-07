La peggiore ballerina del mondo! Chiara Ferragni prova a twerkare

Ilin cui prova adiventa virale ma sembrerebbe che, tra le sue doti, non ci sia il senso del ritmo. Chiara Ferragni è influencer, blogger, modella e attrice ma sembra che tra le sue tantissime doti non ci sia elasticità e coordinazione. Infatti, poche ore fa durante le vacanze di famiglia a(Sicilia), l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia si è cimentata nella difficile arte del twerking, un tipo di ballo in cui si scuotono i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche – proprio come insegna la sexyDurante una serata trascorsa in compagnia dello youtuber bolognese, Chiara Ferragni ha deciso di farsi dare lezioni di twerking nonostante, come le ha ricordato spesso, non sia particolarmente coordinata. Ma ciò non è bastato a fermarla e così, nel video pubblicato sugli account Instagram dei Ferragnez e poi diventato virale, si vede Chiara tentare goffamente di imitare Luis, che le spiega il movimento del twerking. I risultati della Ferragni, tuttavia, sono stati decisamente scarsi.