Sexy a 54 anni! Cristina Parodi beccata in micro-bikini a Formentera

La Parodi paparazzata indelizia i suoi fans dopo essere paparazzata in topless.viene paparazzata sdraiata sulla spiaggia dicon unbianco fatto all’uncinetto. Un contrasto vincente grazie alla sua abbronzatura mediterranea e sensuale. I paparazzi del settimanalel’hanno "pizzicata" nel prossimo numero in uscita, mentre si gode il relax insieme al marito.continua ad incantare con il suo fisico pazzesco, un fisico tonico e snello all’età di 54 anni e con 3 figli alle spalle che ha sempre incantato il pubblico, ma stavolta quel dettaglio non è sfuggito a nessuno.

Cristina continua ad esibire, stretta nel suo microbikini bianco, un corpo da favola: cosce sode e magre, spalle definite, braccia allenate. Il seno è, come ogni estate, uno dei punti di forza della sua bellezza. È vero: quella pancia rilassata e sformata tradisce tutti i suoi 54 anni. Eppure è difficile non rimanere felicemente colpiti dalla sua semplicità, dal suo essere libera e selvaggia… e quindi inevitabilmente bella.