Trovato morto Matteo! Il 19enne era scomparso dopo essersi tuffato

, il 19enne di Spoleto disperso da ieri nel mare in burrasca del Salento nella zona di, è stato trovato senza vita dai soccorritori dopo ore di ricerche. Il giovane si trovava inin vacanza per festeggiare il diploma. Insieme a lui c'era anche un amico, che è stato recuperato sano e salvo. Dopo ore di ricerche, cominciate ieri alle 15, i soccorritori hanno scoperto il cadavere del giovane alle 17.30 di oggi a circa 250 metri dalla riva, in quel canale creato dalle correnti nel tratto di spiaggia libera tra i lidi Le Dune ed il Tabù. Una vera e propria tragedia che ha colpito la famiglia del ragazzo, che si trovava in Puglia per una piccola vacanza.