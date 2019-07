Manuela Arcuri e il bikini super sexy che fa impazzire tutti

“Manuela Arcuri, in bikini vince il titolo di sirenetta”. Titola così, che dedica un servizio all’attrice 42enne, che è sempre più bella ed esplosiva che mai. I paparazzi del settimanale l’hanno sorpresa tra le acque dell’Argentario, in Toscana, dovesta trascorrendo questi giorni di calura estiva insieme al maritoe al piccolo Mattia. In costume la Arcuri fa girare la testa. Ma dagli scatti si nota anche che è una mamma amorevole e piena di attenzioni per il suo figlioletto.

Eccola mentre aiuta Mattia, che indossa i braccioli, a prendere confidenza con l’acqua, a nuotare e a restare a galla. Con loro, come detto, anche Giovanni, il papà del bambino e compagno dell’attrice dal 2010. La famiglia gioca e scherza tra le onde, mentre la Arcuri attira su di sé i flash dei fotografi grazie a un fisico strepitoso.

Manuela Arcuri riesce sempre ad essere una delle donne più desiderate dal pubblico maschile italiano. Come se per lei il tempo si fosse fermato. Sensualità, bellezza, fascino e curve da capogiro: l’attrice riesce sempre a sbaragliare la concorrenza. E se lo merita in tutto e per tutto il titolo che fa, che la incorona sirenetta dell’estate 2019.