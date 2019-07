Senza veli stesa sul letto! Stefania Orlando è super hot

Il matrimonio avrà riacceso una incontenibile passione ... “Non fate mai l’amore il sabato sera, perché se piove la domenica, non sapete cosa fare (Sacha Guitry), buongiorno!!!”, è il consiglio che, la conduttrice e showgirl fresca dicon il suosi sente di dare ai suoi follower. Per l’occasione si mostra tutta nuda nel letto. Solo qualche giorno prima Stefania, 52 anni e fisico da urlo, aveva alzato la temperatura con una foto in costume dove tutti si sono concentrati sul suo corpo e il suoperfettio La foto ha raccolto in poche ore la bellezza di quasi 9mila like e infiniti commenti.

Ora eccola di nuovo in versione ‘Super hot’, praticamente nuda sul letto, fotografata dall’alto. Si mostra coperta solamente dalle lenzuola bianche, vicina al suo cagnolino. Anche questo scatto, naturalmente, è stato gradito dai suoi ammiratori.. È una donna bellissima che si trova completamente a suo agio con il proprio corpo, come dimostrano i suoi ultimi scatti social. Intanto è già passato quasi un mese dal sì con il suo amore, Simone. Un matrimonio da sogno e in total white celebrato sulla spiaggia di Maccarese dopo 11 anni di fidanzamento.