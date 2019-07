Meghan Markle per un mese sarà la direttrice di Voghe UK

Per la prima volta nella storia della rivista “”, una duchessa entra a far parte della redazione. “Siamo orgogliosi di annunciare che Sua Altezza Reale, la Duchessa di Sussex è la Guest Editor per il numero di settembre di BritishVogue” ha annunciato il profilo social di

Negli ultimi sette mesi, Meghan ha curato il contenuto con il caporedattore Edward Enninful e sotto il titolo “Forces for Change” ha scelto una cover di 15 donne, le più rappresentative del “cambiamento”. “Il sedicesimo spazio sulla copertina, uno specchio, è stato aggiunto per fare in modo che chiunque tenga il numero fra le mani, possa sentirsi parte di questo collettivo” recita il messaggio firmato dalla stessa duchessa.

Le 15 donne scelte da Meghan sono le attrici Laverne Cox, Gemma Chan, Yara Shadidi, Jameela Jamil, Jane Fonda e Salma Hayek Pinault, le modelle Adwoa Aboah, Adut Akech e Christy Turlington Burns, le attiviste Sinead Burke e Greta Thunberg, la ballerina Francesca Hayward, la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie, il primo ministro neozelandese, Jacinda Ardern e la boxer Ramla Ali. Il premier neozelandese Jacinda Ardern ha prestato generosamente il suo tempo per sostenere la Markle in questo importante progetto sin da quando si sono incontrate lo scorso autunno durante il tour ufficiale dei duchi di Sussex in Nuova Zelanda.