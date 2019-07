Sondaggi politici, la Lega continua a crescere e sempre più italiani vogliono tornare a votare

Mentre lacontinua a crescere, guadagnando 1,1 punti percentuali in una sola settimana nonostante gli scandali e le tensioni interne alla maggioranza, sempre più italiani vorrebbero tornare a votare. La maggior parte di questi, ovviamente, è un elettore del Carroccio. Anche fra l'opposizione, però, è alto il desiderio di un voto anticipato.

Un sondaggio dell'Agenzia Dire, realizzato in collaborazione con ‘istituto Tecnè, evidenzia come in una sola settimana il Carroccio sia cresciuto dell'1,1%, stabile nella sua tendenza positiva. Il Pd, secondo i risultati delle interviste realizzate fra il 24 e il 25 luglio, emerge invece in calo rispetto agli ultimi dati, quelli ottenuti lo scorso 18 luglio. Con un 22,7% si registra infatti un calo di 0,9 punti percentuali. Abbastanza stabile il Movimento Cinque Stelle, leggermente in risalita, che si consolida al 17,5%. In leggera diminuzione invece sia Forza Italia che Fratelli d'Italia, rispettivamente al 7,8% e 6,3%.