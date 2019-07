La svolta sexy della Dama over! Ida Platano si spoglia

L’ha infatti conquistato i suoi fan con il suo fascino, la sua bellezza e la sua sensualità... Oggi, la trentacinquenne originaria di Brescia sfoggia un sorriso da fare invidia... e non solo!

Ida Platano sfoggia un fisico statuario, nell'ultimo si mostra con addosso un intimo abbastanza hot e stuzzica i fan di tutte le età. “Stranamente all’improvviso come sempre le tornava quel sorriso in volto.” , ha scritto nella didascalia della foto. Ida Platano è uno schianto e forse non dovremo più andare solo su Instagram per vederla. Infatti potrebbe tornare a Uomini e Donne e rimettersi in gioco per trovare l’amore della sua vita.