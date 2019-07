Ho ucciso i miei bimbi! Morti gemellini lasciati in auto per 8 ore

La tragedia è avvenuta venerdì scorso a. L’uomo avrebbe dichiarato di essere convinto di aver lasciatoall’asilo, prima di andare a lavoro intorno alle 8. Si è accorto dei piccoli chiusi in auto “con la schiuma alla bocca” solo al termine del suo turno alle 16. “Il mio cliente è fuori di sé dal dolore” dice l’avvocato. È una storia straziante quella che vede protagonista il 39enne, era il papà di due splendidi gemellini. Li ha dimenticati nell’auto sotto al sole, quando le temperature avevano superato i 30 gradi.

Stava andando a lavoro, per fare il suo turno di otto ore. La tragedia si è presto materializzata e per i piccoli non c’è stato nulla da fare: “Quando sono tornato li ho trovati con la schiuma alla bocca”. Dettagli raccapriccianti, una storia tremenda come tremendo è il volto di questo padre. Che ha capito cosa ha fatto, sa della tragedia che ha creato. E ora deve pagare. Anche se in tribunale, in lacrime davanti all’aula piena, si proclamato innocente, negando l’accusa di duplice omicidio colposo. Sarà difficile però, i legali stanno lavorando per risolvere la situazione. Ma la pena che dovrà scontare, forse, è più dura di quella che gli daranno i giudici. I bimbi si chiamavano Luna e Phoenix, avevano appena undici mesi, ed erano sono stati lasciati sul sedile posteriore della sua Honda Accord. Il quartiere è quello del Bronx, a New York e il tutto è successo alle otto di mattina dello scorso venerdì. Il papà è tornato alla macchina alle ore 16.00, dopo il turn di lavoro come assistente sociale. Quando dal finestrino ha capito tutto. Oltre a loro, Juan Rodriguez ha altri tre figli ed è stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione da cento mila dollari. Ma dovrà tornare a presentarsi in tribunale il primo agosto.