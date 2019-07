Stavolta è finita davvero! Ballando con le stelle, Samanta Togni e Christian Panucci si sono lasciati

Samanta Togni ha finalmente dato la conferma ufficiale del suo addio a Panucci. La loro relazione a quanto pare è arrivata al termine, la coppia che sembrava essere fatta per stare insieme e per durare in eternità ma si è lasciata. Samanta Togni, la bella ballerina di Ballando con le Stelle, che ha annunciato di aver interrotto la relazione, che durava ormai da tre anni, con l’ex difensore e oggi allenatore di calcio Christian Panucci. La notizia è stata pubblicata dal settimanale di Gossip “Di Più” e le conferme arrivano direttamente da lei.

“È tutto vero. Ci siamo lasciati, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni”. Eppure la storia sembrava andare avanti a gonfie vele. Qualcosa però sembrava cambiato e i fan lo avevano capito già seguendola su Instagram. L’ultimo post, dove ovviamente non c’era Panucci, aveva come didascalia un’emblematica frase: “Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti”.

“Trovo che la trasparenza sia una qualità rara” diceva Samanta Togni del suo fidanzato. La loro storia era stata ufficializzata sui social tre anni fa. Sembravano una coppia affiatatissima: lei trentasette anni, lui quarantasei, stesse passioni e interessi simili. E così, dopo la storia infranta tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei, dove si è intromesso Pablo Daniel Osvaldo, ecco che il programma Ballando con le Stelle perde un’altra coppia.