E' una bomba sexy! Laura Torrisi bollente sui social

Laura Torrisi continua a stupire tutti i fan. E lo fa con un'altra delle sue foto da capogiro, dove la sensualità mediterranea si unisce al fascino della donna matura. 39 anni per la bella attrice, che mostra però un fisico assolutamente da 20enne. Stavolta eccola sdraiata sul suo letto, con addosso un vestito colorato. La foto le ritrae solo volto e busto e mette in risalto tutto il décolleté abbondante e prosperoso, messo in risalto dal contrasto con lo sfondo. È solo l'ennesimo post di un'estate assolutamente bollente, tra gli ultimi una foto in cui aveva addosso solo cappello, che le copriva il corpo altrimenti nudo. Ma sul suo profilo social anche foto in cui il corpo di Laura Torrisi viene esaltato da bikini, costumi e pose assolutamente sensuali. E così, l'ex di Leonardo Pieraccioni, si diverte a stuzzicare la fantasia dei suoi appassionati. Che sul social superano il milione.

Per questo i suoi seguaci non smettono di guardare le sue foto e di rimanere aggiornati sugli ultimi scatti. “Dove la bellezza e la semplicità sono estasi per chi ammira”, “Questo è il volto della parte nascosta della luna”, “Penso una delle bocche più belle al mondo, un sorriso da imbarazzare gli angeli, il dentro non ne parliamo nemmeno, calpesta l’eccellenza”. Laura Torrisi è infatti uno schianto, che abbia addosso un costume o solo un cappello.