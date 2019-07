La Regina non ha mai chiesto tanto! Le regole di Meghan Markle per vicini di casa

Ci sono ancora novità su Meghan Markle e sulle sue stravaganze a riempire le pagine dei tabloid inglesi. La moglie del principe Harry, infatti, ne avrebbe fatta una delle sue, facendo infuriare non solo il Palazzo ma anche molti sudditi. Il nodo della questione sono delle regole che sono state emanate da lei e valide per tutti i vicini della loro residenza di Windsor. Ci sono ancora novità sue sulle sue stravaganze a riempire le pagine dei tabloid inglesi. La moglie del principe Harry, infatti, ne avrebbe fatta una delle sue, facendo infuriare non solo il Palazzo ma anche molti. Il nodo della questione sono delle regole che sono state emanate da lei e valide per tutti i Stavolta Meghan Markle sembra averla fatta grossa, perché i vicini di casa sono veramente furiosi e parlano di disposizioni eccessive: “neanche la Regina in persona aveva mai chiesto tanto”. Lo riporta il tabloid inglese Sun, che spiega come durante una riunione dei residenti di Windsor, siano state diffuse queste famose regole che devono seguire i vicini dei Sussex. Tra queste: “Non avvicinare o approcciare conversazioni con la coppia, rispondere buongiorno solo se la coppia saluta per prima, non accarezzare i loro cani anche se questi si avvicinano, non chiedere di vedere Archie”. Ma non solo, anche: “non chiedere di portare a spasso i cani e non spedire alcuna lettera tramite la casella postale di Frogmore Cottage”.

Subito è scattata la polemica dei vicini: “È stupefacente. Non ho mai sentito una cosa del genere. Tutti quelli che vivono nella proprietà lavorano per loro e sanno come comportarsi in modo rispettoso, nemmeno la regina ha mai chiesto tanto. È sempre stata felice di salutarci. È davvero assurdo. È normale per un inglese salutare un vicino e dare una pacca affettuosa ad un cane. La regina si intrattiene volentieri con i suoi vicini e spesso prende il tè con i residenti della sua proprietà, è molto amichevole”.Subito la notizia è diventata virale e allora da Palazzo Reale arriva una secca smentita: “Il duca e la duchessa di Sussex non sono a conoscenza di queste regole. Lo scopo del briefing era quello di aiutare la piccola comunità di residenti a dare il benvenuto a due nuovi abitanti e come gestire un possibile incontro”.