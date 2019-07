Pazzesco, un genio... lo comprerò sicuro! Asia Nuccetelli commenta l'uscita del libro di Giulia De Lellis:

Asia Nuccetelli ha risposto alla domanda di un follower, che su Instagram le ha chiesto di commentare l'uscita del primo libro della sua "acerrima rivale" al Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis. Avevano fatto parlare a lungo i loro battibecchi avuti tra le mura del Grande Fratello Vip e adesso le due influencer sono tornate al centro del gossip. Parliamo di Asia Nuccetelli e Giulia De Lellis, che alla prima edizione del Gf Vip avevano discusso animatamente per via della gelosia provata dalla De Lellis nei riguardi del suo ormai ex fidanzato, Andrea Damante. L'ex gieffino Damante, al reality show condotto da Ilary Blasi, si mostrava particolarmente affettuoso con la sua coinquilina Nuccetelli. E la De Lellis si diceva particolarmente indispettita per il comportamento assunto da Asia nei riguardi di Andrea, ritenendo che fosse la figlia di Antonella Mosetti a cercare incessantemente le attenzioni di Damante e non viceversa.Nelle ultime ore, sono trapelate delle nuove indiscrezioni, che sicuramente saranno gradite a chi si chiede in che rapporti siano le indiscusse protagoniste del Gf Vip 1, adesso che Giulia non fa più coppia con l'ex tronista di Uomini e donne, Andrea. Dopo la notizia dell'uscita del primo libro scritto da Giulia De Lellis, Asia Nuccetelli ha speso alcune parole sul conto della De Lellis.

"Che ne pensi del libro della De Lellis?", è la domanda che un utente ha rivolto ad Asia Nuccetelli. E la risposta dell'influencer non si è fatta attendere: "Pazzesco, lo compro sicuro... un genio, c****!". Nel suo commento giunto in risposta al suo utente, Asia ha taggato la sua "acerrima nemica" al GfVip, Giulia, il che potrebbe voler lasciare intendere che le tensioni vissute tra le due ex protagoniste del Grande Fratello, per Asia Nuccetelli, siano ormai solo acqua passata.