Carabiniere ucciso a Roma, Luigi Di Maio : Fondi a famiglia da taglio stipendi parlamentari

...

Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economicocommenta la morte del vice-brigadierea Roma: "Chiederò di destinare parte del ricavato dal taglio dei nostri stipendi da parlamentari al fondo di assistenza predisposto dall’Arma, per sostenere i familiari non solo di Mario ma anche degli altri caduti, in passato, per difendere il Paese".