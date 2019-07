Il ristorante di Antonella Clerici perso per strada, meglio la mensa! I commenti a Casa Clerici

Le recensioni a "" lasciavano presagire un epilogo poco felice per l'esercizio commerciale aperto nel 2015 e gestito personalmente da, fino a un cambio di gestione rivelatosi fallimentare un anno e mezzo fa: "". Tantissimidi rabbia e delusione per quello che è stato servito nel ristorante che, a garanzia della qualità, esponeva il buon nome di Antonella Clerici: "Siamo partiti da Avezzano. I primi sono buoni, ma poi si sono persi strada facendo, il secondo pessimo, arrosticini di totano congelati. Siamo rimasti delusi". Polemiche anche sul prezzo: "Abbiamo speso più di 40 euro in due, lo sconsiglio". E la delusione raddoppia quando si manifesta il desiderio di "voler cenare presso il ristorante della conduttrice" e ci si ritrova con camerieri non all'altezza: "Scelgo un saltinbocca con provola porchetta e patatine, all’arrivo del cameriere chiedo se la porchetta fosse la porchetta di Ariccia ma il cameriere mi dice che si tratta di “una cosa tipo salume come il prosciutto più o meno“.

E ancora si fa il paragone con la mensa aziendale: "Cucinano meglio nelle mense", "Buona mensa aziendale", "Piatti con i divisori, come nelle mense, e sapore inesistente, come nelle mense", "Mi spiace che Antonella Clerici metta la faccia". Poi il commento profetico: "È un posto da chiudere quanto prima". Il ristorante che Antonella Clerici aveva aperto nel 2015 al Centro Commerciale Campania di Marcianise (in provincia di Caserta.)