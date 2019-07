Una scena mediatica! Francesca De André rifiuta l’appello del padre Cristiano per la pace

"Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi", dichiaravaqualche giorno fa. La figlia, però, non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi al genitore e bolla quelle parole come delle "pantomime mediatiche": "Invece di scrivere dei messaggi sui social avrebbe potuto farsi vivo". Non sembra dunque intenzionata a porgere la mano al cantautore, che al momento dell'ingresso di lei al GF ha inviato una diffida legale obbligandola a non parlare del loro rapporto : "Sono solo pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata. Invece di scrivere dei messaggi sui social avrebbe potuto farsi vivo. Come al solito è tutta una scena mediatica. Lui è un bravo sceneggiatore."

In compenso, sono molto più distesi i rapporti tra Cristiano De André e l'altra figlia Fabrizia, che dopo l'iniziale intenzione di partecipare al GF ha rinunciato a entrare nella Casa, limitandosi a sostenere la sorella dall'esterno. Anche Fabrizia è stata diffidata dal padre, ma sembra che i due abbiano fatto pace: lei recentemente l'ha raggiunto col nipotino e le incomprensioni paiono superate. Insieme a loro Alice, l'ultimogenita di Cristiano, mentre pare che anche il fratello Filippo abbia deciso di riavvicinarsi al padre. "Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi", ha dichiarato il cantautore da Facebook. Nonostante il loro forte legame, Francesca non approva la decisione di Fabrizia di deporre l'ascia di guerra: "Non condivido la scelta di Fabrizia. Pensi che nostro padre aveva diffidato entrambe prima del nostro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Siamo diverse sotto tanti aspetti e questo ci porta a prendere decisioni diverse. Continuo a volerle bene."