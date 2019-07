Eleonora Boi è una sexy bagnina ma senza boe

Eleonora Boi si sta godendo lo splendido mare di Sardegna e si diverte a condividere immagini delle sue vacanze, con un tocco di ironia che conquista i follower. Eleonora Boi e il suo fidanzato Danilo Gallinari stanno trascorrendo alcuni momenti di relax nella splendida terra della giornalista sportiva. La ragazza sta documentando il tutto sui suoi social, dove ha un larghissimo seguito. Tra un impegno di lavoro e un altro, Eleonora Boi ama rilassarsi in Sardegna, da dove posta foto che fanno letteralmente impazzire i suoi seguaci. Il mare sardo fa da sfondo agli scatti seducenti dell'influencer, che sui social mostra anche il suo lato più ironico.

In una delle ultime foto condivise sul suo profilo Instagram, Eleonora Boi mostra ancora una volta di avere un fisico pressoché perfetto, mentre posa sul pattino utilizzato dal corpo di salvataggio della spiaggia. L'occasione per un post ironico è troppo ghiotta per sprecarla e così la ragazza si fa immortalare seduta sull'imbarcazione di soccorso accanto al salvagente d'emergenza. Una foto che è piaciuta a tantissimi utenti, visto che in poche ore ha ricevuto più di 50.000 like.