Testa di donna cucita sul corpo di un uomo e arti smembrati! Scoperto laboratorio horror in Arizona

Una scoperta choc quella fatta dagli agenti in un laboratorio scientifico. Sembra una storia dell’orrore ma non è un’esagerazione perché, come riporta Il Messaggero, sono stati ritrovati secchi pieni di teste, braccia e gambe. E anche mucchi refrigerati di genitali maschili e parti del corpo di persone diverse cucite insieme tra cui la testa di una donna sul corpo di un uomo. Succede in Arizona, Stati Uniti, precisamente nel Biological Resource Center di Phoenix, che ora è stato citato in giudizio da 8 famiglie.

Un vero laboratorio horror dove, come scoperto dall’FBI, che stava lavorando su un traffico illegale di parti del corpo. Gli agenti hanno seguito una pista che portava al laboratorio, gestito dal proprietario Stephen Gore, che secondo loro stava beneficiando dello smembramento e della vendita dei resti umani senza il consenso dei donatori.

Il centro, una struttura per la donazione del corpo e la banca dei tessuti, era già stato controllato e perquisito dall’FBI nel 2014, ma le testimonianze che descrivono i particolari scioccanti di quello che gli agenti hanno trovato all’interno del laboratorio scientifico sono stati resi noti solo oggi per motivi legali. Il racconto degli agenti è da brividi.

Gli agenti hanno affermato che i corpi erano stati smembrati con delle motoseghe. “Sul pavimento del freezer sono state trovate pozze di sangue umano e fluidi corporei e non ci sono etichette di identificazione per contrassegnare i cadaveri”, hanno spiegato gli inquirenti che si sono trovati di fronte una scena raccapricciante, da film dell’orrore. Un agente ha anche raccontato di aver trovato un “dispositivo di raffreddamento pieno di genitali maschili”, “un secchio di teste, braccia e gambe” e di aver visto “teste infette”. Poi un cadavere in versione Frankenstein, con la testa decapitata di una piccola donna che era stata cucita sul corpo di un uomo appeso a una parete, riporta ancora Il Messaggero.