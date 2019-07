Dimentica i gemellini di un anno nell’auto rovente! Mariza e Phoenix muoiono dopo 8 ore di agonia

Ancora una tragedia negli Stati Uniti: i) sono stati lasciati per otto ore nell'auto rovente in un parcheggio. Il padre ha dichiarato alla polizia di aver iniziato il turno di lavoro e di essersi dimenticato i figlioletti nell'auto. Ogni anno decine di casi analoghi negli Usa. È la terribile storia che arriva dagli Stati Uniti. A New York, nel Bronx, il padre dei due bambini avrebbe raccontato alle forze di polizia di aver dimenticato i due gemellini nell'auto dopo essere andato a lavorare. Il papà,(39 anni) è ora accusato di omicidio colposo.

Questa la dinamica stando a quanto riferiscono i media locali: alle otto del mattino Rodriguez ha chiuso il veicolo dimenticando a bordo i due piccoli di un anno, Mariza e Phoenix, sul sedile posteriore dell'auto. La tragedia è avvenuta nel parcheggio dell'ospedale James J. Peters, dove l'uomo lavora come assistente sociale.

Dopo otto ore, il papà si è ricordato dei bambini e ha chiamato i soccorsi. Una corsa disperata ma per i due piccoli ogni tentativo di rianimazione è stato inutile: una scena raccapricciante racconta la stampa locale. I due bimbi erano già senza vita nell'auto rovente ("Avevano la schiuma alla bocca" hanno raccontato i soccorritori).

Disperata la mamma dei due bambini, solo pochi giorni fa avevano festeggiato il compleanno dei piccoli con una festa in casa. Il papà di Mariza e Phoenix è stato arrestato.