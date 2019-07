Un lato b mozzafiato! Wanda Nara senza veli a Ibiza

Sempre più provocante e seducente, Wanda Nara ha condiviso con i suoi follower scatti roventi della sua vacanza a Ibiza, regalando un senza veli e un lato b mozzafiato. La bionda modella e procuratrice sta scattando alcuni servizi fotografici molto sensuali e non perde occasione per condividere alcuni scatti con i suoi seguaci dei social. Tra storie e post, la bella argentina si diverte a provocare, a stuzzicare con pose ammiccanti e con inquadrature molto spinte.

Il fisico perfetto di Wanda Nara si sposa alla perfezione con questa sua passione e lo dimostrano gli scatti bollenti in cui la moglie di Mauro Icardi mette in mostra le sue forme prorompenti. Nelle ultime ore Wanda Nara ha dato il meglio di sé, condividendo due foto molto particolari, una nelle storie e una nello streaming. Lo scatto a tempo pubblicato nelle sue storie è forse quello più hot. La donna è stata ritratta nelle splendide acque cristalline dell'isola delle Baleari con indosso solo un lungo abito bianco trasparente. La modella non indossava evidentemente nulla sotto e l'abito bagnato ha messo in evidenza uno splendido decoltè.