Sondaggi, nel centrodestra italiani si fidano solo di Salvini e Meloni : male i leader di Fi

Matteo Salvini rimane il leader tra i partiti di centrodestra che gode di una maggiore fiducia da parte degli italiani: è al 43%. Nella stessa coalizione a inseguirlo c'è, in primis, Giorgia Meloni, a oltre dieci punti di distanza. Il sondaggio di Swg evidenzia anche le difficoltà per i tre maggiori esponenti di Forza Italia: Silvio Berlusconi, Giovanni Toti e Mara Carfagna. rimane il leader tra i partiti di centrodestra che gode di una maggiore fiducia da parte degli italiani: è al. Nella stessa coalizione a inseguirlo c'è, in primis, Giorgia Meloni, a oltre dieci punti di distanza. Il sondaggio dievidenzia anche le difficoltà per i tre maggiori esponenti di Forza Italia: La Lega, saldamente primo partito in tutti i sondaggi realizzati negli ultimi mesi, ha un solo leader: Matteo Salvini. È lui il segretario e lo storico successo delle europee lo conferma alla guida del partito senza che nessuno possa contrastarlo dall’interno. Per questo il sondaggio analizza solo il grado di fiducia del ministro dell’Interno. Con un tasso registrato del 43%. È il leader del centrodestra con il più alto gradimento, con oltre dieci punti di vantaggio su tutti gli altri.

Il momento per Forza Italia non è dei più facile. Le elezioni europee sono andate male. E gli ultimi sondaggi evidenziano un continuo calo dei forzisti, che ora rischiano anche di essere sorpassati da Fratelli d’Italia e diventare il terzo partito del centrodestra. Intanto, però, Berlusconi ha voluto lanciare un processo di (parziale?) rinnovamento, con tanto di congresso in autunno. Il sondaggio di Swg prende quindi in considerazione i tre leader che al momento pesano di più nel partito. Il primo è Silvio Berlusconi, che gode della fiducia solamente del 15% degli elettori. Esattamente alla pari con lui troviamo Mara Carfagna, animatrice di una delle due fazioni in lotta: la sua contro quella di Giovanni Toti. Ed è proprio il presidente della Regione Liguria a godere di maggiore consenso, con un tasso di fiducia del 22%. Per tutti e tre, comunque, il gradimento rimane basso.Come accade per la Lega, anche dentro Fratelli d’Italia la leadership di Giorgia Meloni sembra non essere in discussione. Nessuno ha avanzato candidature alternative in questi anni, in cui lei è sempre stata la leader indiscussa del partito. Nei sondaggi Fdi rimane, seppur di poco e in rimonta, dietro anche a Forza Italia. Ma intanto potrebbe riuscire, in caso di elezioni, a formare una coalizione vincente presentandosi solo con la Lega alle urne. Inoltre, anche se Fratelli d’Italia rimane intorno al 6%, la sua leader gode di un ottimo tasso di fiducia: il suo gradimento, in questo sondaggio, è al 32%. Ed è la prima inseguitrice di Salvini.