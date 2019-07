Grazie al mio donatore! Natalie Imbruglia è incinta a 44 anni

In un post su Instagram la bellissima Natalie racconta di essere rimasta incinta "grazie alla fecondazione in vitro e a un donatore di sperma". La cantante italo-australiana annuncia sui social di aspettare il suo primo figlio: una gravidanza possibile con la fecondazione in vitro. Natalie Imbruglia sarà finalmente mamma. La cantante italo-australiana, 44 anni, ha annunciato sui social di aspettare il suo primo figlio: una gravidanza resa possibile dalla fecondazione in vitro e da un donatore di sperma. L’ex reginetta del pop internazionale, classe 1975, ha mostrato il pancione sui social e spiegato com’è arrivata questa gravidanza: una “nuova avventura” che la rende “incredibilmente emozionata”. “ No, non ho inghiottito un’anguria – scrive la Imbruglia in un primo post –. In autunno avrò il mio primo figlio. Chi mi conosce sa che è qualcosa che volevo da molto tempo, e sono grata che sia stato possibile con l’aiuto della fecondazione in vitro e di un donatore di sperma. Non dirò altro pubblicamente. Sono così entusiasta per questa nuova avventura ”.

Nello stesso messaggio, Natalie Imbruglia è apparsa in un altro scatto circondata dai suoi manager: oltre al bebè, in autunno arriverà anche il suo nuovo album, realizzato in collaborazione con la casa discografica BMG. Si tratta del suo sesto disco, un ritorno a tutti gli effetti dopo le autoproduzioni della sua Malabar Records: Male, l’ultima uscita, risale al 2015 e arrivava a ben sei anni di distanza dal precedente Come to Life.La popstar di Torn è stata fidanzata a lungo con l’attore e regista David Schwimmer (il Ross Geller di Friends) e sposata con l’ex frontman dei Silverchair Daniel Johns. I due si sono separati nel 2008 dopo quattro anni insieme.La dolce attesa di Natalie è stata subito salutata con entusiasmo da un’amica e collega illustre: Mel C delle Spice Girls. “Congratulazioni amore mio! – commenta la cantante – Sono notizie meravigliose a tutto tondo. Sarai una mamma incredibile, un’artista incredibile lo sei già”. In poche ore, il post della Imbruglia è stato raggiunto da tantissimi commenti e migliaia di messaggi d’auguri.