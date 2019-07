Selvaggia e sexy! Il lato b di Antonella Mosetti è perfetto

Antonella Mosetti resta comunque uno schianto. Anzi, per alcuni è il lato b più bello dell’intera rete. Dopo gli anni della tv è sbarcata anche lei sui social, dove delizia i fan con foto assolutamente roventi a guardare le sue forme e le sue curve da ventenne. La 43enne non è solo bella, è anche molto decisa e sicura di sé: “Io lavoro da 20 anni in tv, sono una fautrice dei talenti e delle belle ragazze. Chiesi a Mediaset lo scorso anno e mi dissero che ero ancora troppo giovane e bella: ‘Sarebbe uno spreco. Magari lo valutiamo più avanti’. Per me sarebbe molto più stimolante e appagante di apparire per forza e fare la scalda sedia e le ospitate nei programmi. Non me ne frega niente, quello non è un lavoro, io voglio fare altro nella vita”.

