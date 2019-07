Uno spettacolo! Il costume di Alessandra Ambrosio fa sognare

Alessandra Ambrosio è una delle super modelle più famose e ambite a livello globale, tanto da essere stata per 13 anni, precisamente dal 2004 al 2017, testimonial dei famosi Angeli di Victoria’s Secret. Bellissima, seducente, con un corpo che fa impazzire, la vediamo sfilare in mezza Europa e soprattutto inondare Instagram di foto allucinanti.

Oltre dieci milioni di followers su Instagram, con Alessandra Ambrosio non si scherza. I suoi numeri sono infatti da capogiro come da capogiro sono le sue forme, le sue curve e quel fascino che è tutto di impronta sudamericana. Alessandra Ambrosio si trova attualmente a Mykonos, dove tra amiche e modelle sfoggia una serie impressionante di Lati B : “Mangio molti vegetali verdi e pesce grigliato. Se vengo in Italia mi concedo anche la pasta, non tutti i giorni. L’arte della mia vita sempre in viaggio è fatta di pulizia, esfoliante, tonico e maschere che compro nei duty free. E ginnastica quattro volte la settimana, scegliendo tra pilates, spinning, yoga che allunga il corpo, samba e capoeira”.