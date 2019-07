Cornuta e contenta… Giulia Cavaglia svela tutto: Ecco cosa mi ha fatto Manuel Galiano

“Così proprio non ci sto”. È una Giulia Cavaglia senza freni quella che in una lunga intervista a Witty, a firma Raffaella Mennoia, racconta la storia e la rottura tra lei e Manuel Galiano. Una love story talmente breve e talmente strana che subito sono partite le critiche, le polemiche e i gossip clandestini. Le versioni date su questa relazione infatti sono state tantissime, ma mai prima d’ora i diretti interessati avevano parlato in maniera chiara.

L’ex tronista di Uomini e Donne sostiene che Manuel non abbia mai manifestato interesse verso di lei, come invece voleva far credere davanti alle telecamere del programma. Libero dalla trasmissione, invece, avrebbe iniziato a snobbarlo, lasciando la bella Giulia incredibilmente delusa. E in questa intervista lo dice, con parole forse anche troppo forti. Ma d’altronde chi non sarebbe infastidito e alterato da un comportamento simile?

“Ci sarebbero un bel po’ di cose da dire – inizia Giulia Cavaglia – quelle che mi vengono in mente subito sono il fattore che quando uno esce da questo percorso si aspetta comunque di vivere una storia d’amore, insomma, ha delle aspettative di un certo tipo. Manuel dal mio punto di vedere le cose non aveva così tanta voglia di stare con me e l’ha dimostrato in diverse occasioni. Passiamo quattro giorni insieme, poi ci separiamo perché lui doveva andare a Monaco a farsi un weekend. Nei giorni precedenti che lui è venuto a casa mia io ho presentato la mia famiglia, i miei amici, l’ho inserito nel mio contesto”.

E invece lui che fa? Ecco come continua il percorso: “Manuel va a farsi questo weekend a Monaco e io gli chiedo se posso raggiungerlo, ma già mi sento presa in giro da questa cosa”. Anche perché lui, poi, le fa capire che è meglio che non parta. La vera goccia che traboccare il vaso, però, è il viaggio ad Ibiza: “In quei giorni ci siamo sentiti come se dovesse scrivermi questa persona, sei tu che devi fare di tutto per farmi stare tranquilla, riesci solo a pubblicare video in cui gridi sei in discoteca, mi chiami il giorno dopo senza voce, “ti ho pensato tutta la notte” e la tipa con cui ti accompagni da 4 giorni alle due del mattino?”.

E infine ecco la bordata: “Ad oggi sono praticamente convinta che lui mi abbia tradita, sono certa che la segnalazione di Ibiza sia vera”. Finisce così la storia tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. “Perché io cornuta e contenta non ci sto!”.