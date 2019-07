Kim Kardashian trucca la nonna ottantenne

Non si può certo dire chenon sia un personaggio versatile. Regina dei reality, mamma, imprenditrice, stilista, aspirante avvocato e ora pure truccatrice. La star americana ha lanciato da qualche anno una linea di make-up,, completa di ogni trucco immaginabile, per ogni tipo di pelle e per ogni età.E’ proprio sull’età che ci concentriamo perché Kim Kardashian è stata chiamata per una seduta di trucco a domicilio dalla nonna Mary Jo Campbell, che ha ben 85 anni.

In occasione del lancio dei nuovi fondotinta per il corpo, MJ (come la chiamano in famiglia), ha chiesto alla nipote di darle una dimostrazione pratica sull’utilizzo dei prodotti.Accompagnata dalla figlia North West, una Kim Kardashian dalle lunghe unghie laccate di arancione, si è prodigata per abbellire le braccia della nonna, che mostrano ovviamente evidenti segni del tempo. Il risultato è veramente strabiliante con gli arti di Mary Jo Campbell che appaiono completamente diversi dopo la seduta. Il tutto è stato ovviamente ripreso e prontamente postato su Instagram, portando in pochissime ore al sold out del kit, venduto sul sito del brand a 200 euro. Lo stesso effetto sarà facilmente raggiungibile anche sul volto?