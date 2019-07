Ripara il marciapiede ma il Comune lo multa

L'uomo dovrà ora pagare una sanzione di 622 euro e ripristinare lo spazio com'era prima dei suoi lavori. "Non sapevo che servisse l’autorizzazione", ha spiegato. È stato multato per aver riparato il marciapiede di fronte alla propria abitazione senza l'autorizzazione del Comune di Rovigo. Lotfi Torkhani, cittadino italiano 45enne di origine tunisina, dovrà ora pagare una sanzione di 622 euro e ripristinare lo spazio com'era prima dei suoi lavori.

" Ho usato un prodotto professionale, costosissimo, che mi ha regalato il mio capo. Ho fatto un lavoro fatto bene. Non sapevo che servisse l’autorizzazione del Comune, io ero convinto di aver fatto bene ", ha spiegato l'uomo, come riporta TgCom24.

In Italia dal 2004, Torkhani ha raccontato di aver sistemato il marciapiede perché " avevo rotto un pezzo dell’auto passando sopra la buca. Ho pagato 350 euro dal meccanico per sostituire una pompa, così per questo motivo ho deciso di sistemare la strada ". Ma non si sarebbe mai aspettato di ricevere una multa.

" Sono stato punito per aver fatto qualcosa con le mie mani per sistemare una cosa che credevo fosse del palazzo, non sapevo fosse del Comune. Abito in una strada chiusa ", ha spiegato l'uomo, secondo il quale è stato un vicino di casa a segnalare i lavori.