Juventus-Team K League in TV e in streaming

chiude la tournée asiatica estiva della Juventus. Si gioca oggi a partire dalle 13.00 aldi Seul, la capitale della Corea del Sud. Dopo la sconfitta contro il Tottenham a Singapore e la vittoria ai rigori contro l’Inter in Cina, oggi la Juventus di Maurizio Sarri affronterà il Team K League, la selezione dei migliori giocatori del campionato sudcoreano, fra i più competitivi del continente asiatico. Domani la Juventus tornerà in Italia, dove continuerà la preparazione in vista dell’ultima amichevole internazionale in programma il 10 agosto in Spagna contro l’Atletico Madrid.

Dove vedere Juventus-Team K League

Juventus-Team K League sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport canale 251. Gli abbonati potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.