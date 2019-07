Meglio perderla che trovarla! Dopo la foto della Kinnunen e Osvaldo il web si schiera con Stefano Oradei

Il web si è schierato dalla parte didopo la foto che ha pubblicato la sua ex fidanzatain compagnia di Daniel Osvaldo. Dopo che la ballerina e l’ex calciatore sono usciti allo scoperto sul profilo di Oradei si sono moltiplicati i commenti degli utenti intenzionati a confortarlo. Sotto la foto accanto alla Kinnunen, in particolare, alcuni non sono stati molto lusinghieri.

I due facevano coppia nell’ultima edizione del programma, hanno pubblicato sui social la prova della loro relazione. La passione tra i due è nata durante il programma e l’allora fidanzato di Veera, Stefano Oradei, era stato criticato per le sue scenate di gelosia. Il ballerino però ci aveva visto giusto e i followers lo sottolineano. «La Carlucci e molte persone devono chiedere scusa a Stefano», tuona un fan.

«Si era capito da subito che tra i due c’era del tenero e non era semplicemente lavoro. La ballerina si atteggiava a vittima della situazione dipingendo Oradei il cattivo gelosone del momento…. e ora con il senno di poi», le parole di un altro. E poi ci sono quelli che provano a fargli coraggio: «Forza Stefano», «Meglio perderla che trovarla», «Bella porc….a che ti hanno combinato, un abbraccio». Da Oradei, intanto, tutto tace. Il ballerino preferisce restare in silenzio, mentre continua ad avere in bacheca le foto insieme all’ormai ex fidanzata.