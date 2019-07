Mahmood in vacanza a Mykonos con il suo produttore Dario Faini

Ilsi rilassa aed è stato paparazzato dalin compagnia di, produttore discografico proprio di “Soldi” e compagno di viaggio. Mahmood e Faini, in arte Dardust, musicista, pianista, che collabora con i grandi della musica italiana (tra cui Jovanotti), non si sono mai persi di vista per tutta la vacanza.

A Mykonos, isola greca frequentata soprattutto da vip, hanno però preferito appartarsi su spiagge meno chiassose e glamour e ritagliarsi momenti di intimità e privacy, tra bagni, idromassaggi, creme solari spalmate l’uno all’altro, sedute sotto il sole e selfie. L’intesa sembra perfetta, almeno a quanto mostrano gli scatti di “Chi”, nei quali i due sono apparsi molto intimi e sebbene la loro non sia una relazione ufficializzata, anche sui social gli indizi ci sono: l’uno segue l’altro a suon di “like” e teneri commenti e per i fan tanto basta.