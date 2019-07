E’ uscito il libro su Mark Caltagirone e Pamela Prati

È in libreria “”, il libro sul. La piùdell’anno, diventata un’inchiesta giornalistica. Inchiesta legata solo apparentemente al mondo del gossip. Dopo mesi di ricerche, dopo una ricostruzione minuziosa dei fatti, ecco un nuovo punto di vista su una vicenda che ha catalizzato per mesi l’attenzione del pubblico e dei mass media in Italia e all’estero. Nelle pagine saranno svelati aneddoti mai rivelati, documenti unici, testimonianze esclusive.

Tra i contenuti inediti, una lettera di Pamela Prati che, dopo settimane di “latitanza” rompe il silenzio per raccontare la sua verità. «L’amore e` stata la mia piu` grande sofferenza. Ne sono stata privata da quando avevo due anni, da quando mi hanno strappato, assieme ai miei fratelli, dalle braccia di mia madre, caricata, come bestiame, su una camionetta e portata in un istituto dall’altra parte della Sardegna. Tornata tra le braccia della mamma, la bambina ha passato la sua vita a cercare quello che le era stato strappato negli anni piu` delicati della sua vita: l’amore, la famiglia. Cresce, diventa donna. A un certo punto un Deus ex machina malvagio le realizza esattamente questo sogno, utilizzando i suoi racconti: le costruisce l’uomo dei suoi sogni e due bambini di cui occuparsi».

Il “Prati – gate” non e` solo una messa in scena furbissima, uno stratagemma per garantirsi pubblicità e ospitate televisive, ma una storia che nasconde verita` ben piu` sconvolgenti. La vicenda Prati-Caltagirone e` ancora un mistero dai contorni poco definiti, un caso che, questo libro cerchera` di ricostruire inanellando i pezzi mancanti sparsi in un “sottobosco” agghiacciante senza remore e senza paure. Questo libro è ideato e curato da Gabriele Parpiglia.