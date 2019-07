Come mamma l'ha fatta! La foto al mare di Francesca Cipriani manda in tilt i fan

Francesca Cipriani sceglie una citazione diper offrire suuno scatto decisamente hot... tutta nuda. Via il bikini, la showgirl al mare fa un bagno offrendo unai follower. Sarà il caldo, ma negli ultimi giorni Francesca Cipriani non rinuncia a condividere su “Instagram” foto in cui appare come mamma l’ha fatta.

La showgirl, nell’ultimo post, appare di spalle e mostra interamente il lato B mentre si concede un po’ di refrigerio facendo un bagno al mare. Lo scatto, corredato dalla citazione dell’ultimo verso de L’infinito di Giacomo Leopardi («E il naufragar m’è dolce in questo mare»), è diventato altamente virale e ha fatto impazzire i follower.