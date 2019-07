Heather Parisi rivela : soffro di agorafobia

La showgirli ha rilasciato un’intervista via email al “”,e ha dichiarato che quando era arrivata in Italia negli anni 70 era vista in maniera molto strana: “Venivo guardata come un’aliena, forse per via degli occhi azzurri o per via dei capelli lunghi fino al sedere, per la mia esuberanza o per il mio accento. Questo mi faceva sentire ammirata e mi affascinava”.

La ballerina ha raccontato che all’apice del successo non fu facile gestire i suoi ammiratori: “Ero inseguita in continuazione e per sfuggire all’abbraccio troppo caloroso dei fan dovevo nascondermi nei negozi: soffro di agorafobia e la folla mi mette paura. A Milano e a Napoli i fan erano come guardie del corpo e mi proteggevano se mi spostavo per la città: li chiamavo i miei pretoriani”.