700mila euro in contanti! A Teglio scoperta maga e psicologa senza laurea

La maga si presentava anche come psicologa , psicoterapeuta e ipnotista, pur non avendo conseguito alcun titolo abilitativo. Una maga, sensitiva e perfino psicologa è stata visitata nella sua abitazione a Teglio, comune nella media Valtellina, in provincia di Sondrio, dalla Guardia di finanza della Tenenza di Tirano. che le hanno sequestrato ben 700mila euro in contanti.

La donna lavorava come maga e sensitiva, poi come psicoterapeuta e ipnotista, ma non aveva nessuna laurea da esibire per poter esercitare. Adesso deve è accusata di esercizio abusivo della professione e omessa dichiarazione fiscale. La somma sequestrata è con tutta probabilità il profitto di tutti questi lavori svolti illegalmente.