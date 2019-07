Amadeus e Fiorello insieme ... la foto fa sognare i fan

La notizia che a condurre Sanremo 2020 possa essere Amadeus non è nuova. Lo showman a febbraio prossimo terrà le redini dell'Ariston. «Si stava parlando di Sanremo», ha detto, pubblicando una foto con quello che, durante il proprio spettacolo, ha definito «il presentatore del prossimo festival». Il presentatorepotrebbe essere il prossimo conduttore del “”. Più indiscrezioni confermerebbero il suo ingaggio. E ora ci pensa l’amico Fiorello ad alimentare le voci. Una foto dei due insieme, pubblicata su Instagram, ha fatto sognare gli amanti della kermesse. In molti, infatti, pensano che la doppia conduzione sarebbe un gran colpo per la Rai. Giovanna Civitillo, aveva postato sul loro profilo una foto del marito e del suo amico e collega, sorridenti e complici, scrivendo «Di cosa staranno parlando?»

La risposta di Fiorello via social è stata: «Si parla di Sanremo». E non solo. Poco prima del suo spettacolo al Forte Arena di Santa Margherita di Pula, come si legge sul ‘Corriere della sera’, aveva detto: «In prima fila stasera ci sarà il presentatore del prossimo Sanremo, ovvero Amadeus». A questo punto i fan si sono scatenati. «Sarebbe meraviglioso se stessero parlando del prossimo Sanremo ‘insieme’!!!», commenta Lucilla. Per Gaetano «Amadeus conduttore e direttore artistico del Festival con Fiorello ospite d’onore la prima e l’ultima serata sarebbe «il top». «Chi meglio di voi due», si legge in un altro commento.