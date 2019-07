Antonella Clerici ... sarò pagata senza lavorare

è rimasta esclusa completamente dai, anche se la conduttrice ha un cospicuo contratto che la lega alla tv pubblica fino all’estate 2020. Per questo motivo, anche senza lavorare, continua a percepire un cospicuo stipendio senza nemmeno comparire in televisione e non avrà alcunalmeno fino alla prossima primavera, nel frattempo, il suo cospicuocon la Rai rimanga perfettamente in essere, in quanto scadrà solo nell’estate 2020.

In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” la Clerici si è sfogata ecco le sue parole: “Io e la direttrice di Rai Uno abbiamo parlato di un emotainment, valutato l’ipotesi di un Sanremo Kids, ma dall’ultimo colloquio che ho avuto con lei sono uscita con l’idea che non fosse uno scambio di progetti ma di opinioni. Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare. Mi sembra comunque strano che non si trovi con 7 sere a disposizione una collocazione per me: significa che non vuoi trovarla”.

Inoltre ha spiegato un po’ le sue volontà, pur lamentando la sua temporanea attività: “La mia prima scelta rimane la Rai, ma vedremo. Mi piace la Serie A, non i campetti di provincia. Ho rifiutato la serata di conduzione de “Lo Zecchino d’Oro”, non voglio fare da tappabuchi, anche perché non penso di meritarlo. E sono anche stufa di fare come in passato: partivo lancia in resta e mi trovavo da sola con la spada sguainata. Essere cercata da altre reti mi ha fatto molto piacere, come quando stai con un fidanzato che non ti guarda più e incontri persone che ti fanno un sacco di complimenti. Ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio lavorare”.

Adesso conduttrice sta trascorrendo l'estate in famiglia e la figlia sa come tirarla su: tra chiacchierate in piscina e giochi, le due sono affiatatissime. Maelle, 10 anni, è un vulcano di energia e simpatia. In una foto pubblicata dalla Clerici su Instagram, eccola con una parrucca rossa, un paio di eccentrici occhiali da sole e quel sorriso contagioso che travolge mamma Antonella.