Una palazzina brucia e l'uomo si getta dal terrazzo per dare l'allarme e salvare la famiglia

Il, gravemente ferito, non è in pericolo di vita. Con il suo gesto è riuscito a mettere al sicuro la moglie, i due figli e i nonni. Sei persone sono state ricoverate all'ospedale di Massa Carrara, ma nessuno di loro è in pericolo di vita, dopo un incendio scoppiato intorno 6.15 in una palazzina in viale della Repubblica a Massa (). Il più grave è un uomo che, per dare l'allarme e salvare la moglie, i due figli di 7 e 14 anni, e i nonni, si è gettato dal terrazzo del primo piano riportando alcune fratture.

La famiglia, rimasta imprigionata nella taverna al piano terreno, è stata salvata dai vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le inferriate per consentire l'uscita dei cinque dall'abitazione: le fiamme impedivano loro di risalire dalla scala interna. Solo dopo averli salvati, anche con l'aiuto di autorespiratori, i pompieri hanno spento le fiamme che erano partite dal primo piano.

