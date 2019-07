Conte difende l'Autonomia : Basta con gli insulti, vedrò i governatori!

Ila veneti e lombardi: "Non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene a voi e all'Italia intera". Basta con gli insulti, serve rispetto, ed è ingeneroso sostenere che il governo è poco attento alle richieste delle Regioni. Con una lettera aperta al Corriere, il premiersi rivolge ai cittadini della Lombardia e del Veneto e rivendica con forza il lavoro che il governo sta facendo sull'autonomia differenziata. Spiega che essa non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene all'Italia intera, e si dice pronto ad incontrare i governatori anche prima di portare la bozza finale in Consiglio dei ministri.

