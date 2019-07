Serve un elicottero o morirà! Alpinista Francesco Cassardo precipitato in Pakistan

Francesco Cassardo è scivolato per alcune centinaia di metri mentre scendeva dal Gasherbrum VII: è in gravi condizioni, ma vigile. E' molto grave dopo essere precipitato per centinaia di metri durante una discesa in sci dal Gasherbrum VII, in Pakistan, Francesco Cassardo, 30 anni, medico di Rivoli. Il giovane, che lavora allìospedale di Pinerolo è arrivato in Pakistan per dare una mano a medici e infermieri di un ambulatorio locale cui doveva insegnare l'uso di un ecografo e cui aveva portato medicinali difficili da reperire in quel paese.

"Signor ministro - è l'appello di Stefano, il fratello dell'alpinista - la prego mi aiuti. Ci aiuti. Mio fratello sta morendo. Siamo arrivati al limite. Ogni minuto perso è una probabilità in meno di salvarsi per Francesco. Finora ogni intervento del nostro ambasciatore non ha sbloccato la situazione. Chiedo a lei, signor ministro, di fare qualcosa, qualsiasi cosa, per provare a salvarlo".

Secondo le ultime notizie Francesco Cassardo è stato portato giù a valle. I soccorritori, dopo avere raggiunto a piedi il punto in cui si trovava insieme a Cala Cimenti, che aveva trascorso la nottata con lui, hanno improvvisato una slitta per il trasporto. Il gruppo ha poi raggiunto il luogo in cui Cimenti aveva lasciato la tenda prima di affrontare il Gasherbrum VII. L'intenzione è di trascorrervi la notte nell'attesa dell'eventuale arrivo di un elicottero.