Tav, la Lega riapre la polemica con il M5S : Basta tentennamenti, rispettiamo il contratto

Dopo la seconda nottata di scontri a Chiomonte e la "accelerazione dei lavori" auspicata da Matteo Salvini, i big del Carroccio tornano a prendersela con l'alleato per i "tentennamenti" e i "no" che rallenterebbero la prosecuzione dell'opera. Nel mirino il ministro Toninelli, cui Fratelli d'Italia chiede di riferire in Parlamento sugli scontri e sull'andamento dei lavori.

Se la mattina si adombra una immediata crisi di governo, la sera arrivano le parole concilianti e si ristabilisce il dialogo tra i due maggiori leader del patto gialloverde, Salvini e Di Maio. Questo comportamento però non è un evento straordinario ma è diventato una regola. Il presidente del Consiglio Conte addirittura il 3 giugno scorso convocò una conferenza stampa per dire a microfoni aperti a Salvini e a Di Maio di non litigare su tutto e che se fosse continuato questo clima lui ne avrebbe tratto le conseguenze.

“Basta tentennamenti“. E ancora: “Rispettiamo il contratto e gli accordi internazionali”. La Lega riapre il fronte sulla Tav nella polemica infinita con gli alleati di governo del M5S. Questa volta il casus-belli è rappresentato dalle due notti consecutive di scontri e proteste a Chiomonte, con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini che ha auspicato “controlli a tappeto, arresti e accelerazione dei lavori”. Ed è proprio “accelerazione” la parola chiave nel lessico leghista di queste ore, anche in relazione alle indiscrezioni sul possibile rimpasto di governo che vorrebbero il Carroccio spingere per inserire un loro uomo al Mit, sostituendo il pentastellato Danilo Toninelli.