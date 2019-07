Decapitata dalla figlia a 57 anni! La sua testa trovata davanti casa dei vicini

La 57enne è stata decapitata nella sua casa di Sidney, in Australia, dalla figlia Jessica, di 25 anni, davanti al nipotino. La sua testa è stata poi posizionata fuori dalla porta d'ingresso dell'abitazione dei vicini.era coperta di sangue quando ha bussato alla porta del vicino vicino a mezzanotte di sabato nell'Ovest di Sydney. Ali Bostani aveva sentito urla di aiuto poco prima che bussassero alla sua porta. Quando ha risposto, la signora Camilleri avrebbe detto che aveva appena ucciso sua madre di 57 anni. La donna di 25 anni è stata accusata dell'omicidio di sua madre Rita nell'Ovest di Sydney. "Ha detto 'ho bisogno di aiuto', ho detto 'che tipo di aiuto hai bisogno?' Ha detto di chiamare la polizia o l'ambulanza ... la sua faccia era piena di sangue ... ha detto "Sì, ho litigato con mia madre, ho ucciso mia madre", ha detto ai media.

Arrestata sulla scena e accusata di omicidio, la signora Camilleri in seguito ha chiesto assistenza medica al tribunale locale di Parramatta la domenica pomeriggio, dove è apparsa tramite un collegamento audiovisivo dall'Amber Laurel Correctional facility di Emu Plains.

"Ho davvero bisogno di cure mediche ... Non riesco a muovere le dita a causa dell'incidente che è successo", ha detto. "Non potevo neanche lavarmi bene quando dovevo fare una doccia per togliere tutto il sangue." L'avvocato della signora Camilleri ha detto al magistrato Michael Price che il suo cliente soffriva di "gravi problemi di salute mentale".