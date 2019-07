Le notizie del giorno - oggi domenica 21 luglio 2019

GIUSTIZIA: ANM, NO RIFORME PUNITIVE SU SCIA EMERGENZA E sul Csm "no a qualsiasi forma sorteggio, e' incostituzionale".

TAV: RAZZI, PIETRE E INCENDIO CONTRO LA POLIZIA, 20 DENUNCIATI E' accaduto la scorsa notte alla dimostrazione No Tav nei pressi del cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa. Salvini: "Basta ambiguita', arrestare i violenti e accelerare i lavori". MIGRANTI: SALVINI SCRIVE A CASTANER, BASTA CON SCELTE A PARIGI E BERLINO Il ministro dell'Interno scrive al suo omologo francese: "Intendiamo farci rispettare, l'Italia ha rialzato la testa". Medici Senza Frontiere torna in mare. APPELLO DI CONTE A LOMBARDI E VENETI, RIFORMA AUTONOMIA SARA' DI TUTTO IL PAESE In una lettera al "Corriere della Sera", il premier si dice "disponibile" a incontrare i governatori prima dell'esame del Cdm ma dice: "Basta con gli insulti, sono inaccettabili".

DI MAIO INSISTE SU SALARIO MINIMO, MA LA LEGA FRENA Il vicepremier: "Qualche politicante dice che non si puo' fare, non e' vero. Presto sara' legge". Durigon: si' ma perlomeno a costi invariati per le pmi.

LIBIA, HAFTAR SI PREPARA E PUNTA SU TRIPOLI, "E' L'ORA ZERO" Mobilitate e forze del generale della Cirenaica. Il governo di accordo nazionale replica: preoccupati ma preparati a respingere ogni attacco.

IL PARLAMENTO IRANIANO DICE SI' ALLA CATTURA DELLA PETROLIERA BRITANNICA Venerdi' sera, la Guardia rivoluzionaria aveva arrestato "Stena Impero", causando una crisi diplomatica tra Teheran e Londra.

GIAPPONE ALLE URNE PER LA CAMERA ALTA, DA PRIMI EXIT POLL VINCE COLAZIONE ABE Il premier punta a proteggere la sua maggioranza, si vota per rinnovare circa la meta' dei 245 seggi della Camera alta del Parlamento.

UCRAINA: SI VOTA PER IL PARLAMENTO, FAVORITO PARTITO ZELENSKY Il nuovo presidente spera di ottenere la maggioranza in modo da avere le mani libere per mantenere la propria promessa di rinnovamento. I seggi elettorali chiuderanno alle 19.

IL PAPA RICORDA L'UOMO SULLA LUNA, ORA TRAGUARDI MAGGIORI Nell'Angelus Francesco indica quali sono: piu' dignita ai deboli, piu' giustizia tra i popoli.

PARMITANO ALLA STAZIONE SPAZIALE RUSSA, "ESSERE QUI E' FANTASTICO!" L'astronauta italiano arrivato nella notte a bordo della Soyuz MS-13 con l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov. E' ora al comando.

ALPINISTA ITALIANO FERITO IN PAKISTAN, APPELLO A MOBILITARE I SOCCORSI E' un medico di Torino, sarebbe grave.

ATLETICA: IAPICHINO VINCE ORO UNDER 20 SALTO IN LUNGO La 17enne italiana sale sullo stesso podio vinto da mamma Riona May nel 1987.