Stefano De Martino non si contiene e morde il lato b di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno godendo una vacanza romantica, condividendo con i follower ogni istante della loro estate piena d’amore, di sorrisi e di spensieratezza. Belen inquadra Stefano mentre si rilassano insieme con lo sfondo del tramonto sul ponte della barca che i due hanno voluto dedicare al piccolo Santiago. Il ballerino non perde occasione per coccolare e riempire di attenzioni la bellissima Belen, così, mentre abbraccia il lato b, ne approfitta per dare un tenero morso sul fondoschiena, alzando in un batter d’occhio la temperatura su Instagram.