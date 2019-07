Per fortuna! Fermato il film sulla sua storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone

I fan della casorimarranno a bocca asciutta visto che il film sul Prati-Gate non si farà, il corto era atteso per il 26 luglio al Festival del Cinema di Maratea, dove sarebbe dovuto andare in onda il trailer della pellicola. A fermare le riprese sarebbero stati i, come ha raccontato all’il regista del cortometraggio

Secondo gli avvocati della Prati, che hanno diffidato l’organizzazione delle Giornate del Cinema Lucano, il prodotto si preannuncia altamente lesivo per la showgirl e quindi potrebbe danneggiarla. L'amarezza di Gianni Ippoliti : “Capisco che avrebbe voluto fare prima il film Pamela ma avrebbe potuto vederlo prima o farmi una telefonata, visto che le ho anche salvato la vita una volta, quando ebbe una congestione in macchina”.

Il regista entra poi nei dettagli di quell’episodio: “Era il 1991 e stavamo andando a Rio Del Garda per la presentazione dei palinsesti Rai. Io sono pranoterapeuta e lei aveva dei fortissimi dolori allo stomaco così io le appoggiai una mano e Pamela si sentì subito meglio... La prossima volta non ti salverò, te la vedrai da sola”.

Il regista, a Novella2000, pochi giorni fa ha spiegato come gli è venuta l’idea del film: “Il corto è nato da una semplice considerazione: Barbara d’Urso è andata in vacanza, ed era necessario assicurare un prosieguo a un fatto così avvincente che ha coinvolto emotivamente tutti gli italiani”.