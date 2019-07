Genova, ruba offerte in chiesa! Il parroco lo insegue e lo fa arrestare

L’uomo ha tentato il colpo nella chiesa di San Giuseppe al Legaccio, era riuscito a prendere i soldi prima di essere bloccato dai residenti e dal prete. Ha rubato in chiesa a Genova 935 euro frutto delle offerte dei fedeli, è scappato ma è stato inseguito dal parroco e da alcuni residenti che lo hanno poi fatto arrestare dalla polizia di Stato. Si tratta di un italiano di 51 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti. E’ accusato di

L’uomo dopo aver trafugato dall’oratorio la somma di 935 euro, ricavati dalle offerte settimanali dei fedeli, è scappato inseguito dal parroco ed alcuni residenti della zona che, lo hanno bloccato all’interno di un portone poco lontano.