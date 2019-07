Vince 100mila euro al Superenalotto ma non li ritira: la vincita torna allo Stato

I 100mila euro del premio Sisal vinti al bar Sport di Pietracuta finiscono allo Stato. Per il fortunato vincitore, forse ignaro di avere tra le mani il biglietto vincente, l’opportunità e il sogno sono svaniti ieri alle 13. Il termine ultimo di Sisal era stato fissato a venerdì 19 luglio. Il Bar Sport di Pietracuta è un piccolo esercizio commerciale come tanti, aggrappato sulle colline alle spalle di Rimini. Un bar di passaggio ma con una particolarità: qui qualcuno ha giocato una schedina del Superenalotto, ha vinto ma non è mai passato a reclamare il premio da ben 100mila euro.

"Qualche giorno fa ci è arrivata una strana telefonata dall’Inghilterra ma si è rivelata una bufala?" spiegano i proprietari del bar che hanno cercato invano il fortunato vincitore tra i clienti abituali. Eppure lo smemorato giocatore non è il solo: sono ben 8 i premi non ritirati tra quelli assegnati da Sisal nel concorso organizzato a Pasqua "100x100" che il l 20 aprile scorso ha assegnato 100 premi da 100mila euro.

Come spiega il Resto del Carlino il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi, aveva lanciato la proposta di cambiare il regolamento nazionale per destinare le mancate vincite dei biglietti vincenti al settore sociale del territorio di riferimento. Ne ha discusso con Jacopo Morrone, sottosegretario del ministero della Giustizia, che si è detto interessato alla richiesta.