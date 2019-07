Firenze, marocchino entra in un supermarket per bere alcolici a scrocco

Intervento della polizia alla Coop di Piazza Leopoldo dopo che un 27enne marocchino stava dando in escandescenza davanti allo sportello riservato ai clienti. Poco prima il nordafricano era infatti stato notato mentre - tra gli scaffali - apriva le bottiglie di alcolici ne beveva un sorso e poi le richiudeva. Il nordafricano è stato visto bere da una bottiglia di amaro, poi richiusa e sistemata al suo posto. Raggiunto da una guardia, ha dato in escandescenze, aggredendo prima il vigilante e quindi anche gli agenti della questura intervenuti sul posto

Il fatto intorno alle 13 in un supermercato di piazza Leopoldo. Dopo essere entrato nel supermercato, il soggetto, risultato poi essere un marocchino di 27 anni, ha raggiunto la zona alcolici per servirsi in tutta tranquillità. Aperta una bottiglia di amaro, lo straniero ne ha trangugiato alcuni sorsi per poi richiuderla e rimetterla al suo posto.

Immediato l'intervo di un addetto alla sicurezza, che si era accorto di quanto stava accadendo. Il vigilante ha cercato di allontare il 27enne, il quale ha reagito, aggredendolo con violenza. Accusato di furto, resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni, il 27enne ha inoltre ricevuto una denuncia per ubriachezza molesta. Per lui anche un'accusa per danneggiamento.