Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 20 Luglio 2019

Ecco i Film di Stasera in TV : Adidas contro Puma, Contraband, Benvenuti in paradiso, Jurassic Park III, Voglia di ricominciare, Niente da dichiarare?, Un sogno, una vittoria. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Adidas contro Puma, Contraband, Benvenuti in paradiso, Jurassic Park III, Voglia di ricominciare, Niente da dichiarare?, Un sogno, una vittoria .

Adidas contro Puma

(Biografico, drammatico, storico ,2016, durata: 115 Min) in onda alle 21.25 su Rai 3

Un film di Oliver Dommenget con Ken Duken, Torben Liebrecht, Picco von Groote, Nadja Becker, Jesse Albert.

Trama del Film Adidas contro Puma: il film diretto da Oliver Dommenget, racconta la vera storia dei due fratelli Dassler: Adolf, detto Adi e Rudolf, detto Rudi. Il primo era un artigiano pieno di talento, il secondo la mente economica, bravissimo nel marketing e nelle vendite. Negli anni 20 del 900 iniziarono a produrre scarpe, sperando che un giorno tutti i migliori sportivi del mondo le avrebbero avute ai piedi. Anni dopo, tra i due nacque una rivalità che dura ancora oggi: da una parte l'Adidas, dall'altra la Puma.

Contraband

(Azione, thriller, 2012, durata: 110 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Baltasar Kormákur con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, J.K. Simmons, Lukas Haas, Diego Luna.

Trama del film Contraband: Chris Farraday aveva ormai abbandonato la vita da criminale molto tempo prima, ma dopo che suo cognato, Andy, manda per aria un affare di droga per il suo capo spietato Tim Briggs, Chris è costretto a rientrare nel giro per occuparsi di quello che sa fare meglio, ovvero organizzare il contrabbando, per risolvere il debito di Andy. Chris è un narcotrafficante leggendario e riesce a radunare velocemente una banda con l'aiuto del suo migliore amico, Sebastian, per una partita finale a Panama andata e ritorno, sperando di tornare con milioni di banconote contraffatte. Le cose precipitano in fretta con poche ore per recuperare i contanti, Chris è costretto ad usare le sue abilità un po' arrugginite per gestirsi con successo in un organizzazione infida, una rete di brutali criminali signori della droga, poliziotti ed assassini, prima che sua moglie Kate e i suoi figli entrino nel loro obbiettivo.

Benvenuti in paradiso

(Drammatico, 1990, durata: 131 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Alan Parker con Dennis Quaid, Tamlyn Tomita, Sab Shimono, Shizuko Hoshi, Stan Egi, Mariko Fujinaka, Brady Tsurutani.

Trama del Film Benvenuti in paradiso: Nel 1936 l'irlandese Jack McGurn, giunto a Los Angeles per sfuggire al suo passato di militante attivo in un sindacato di New York, trova lavoro in un cinema della "Little Tokio", la colonia degli oriundi giapponesi, di proprietà di Hiroshi Kawamura, un immigrato che ha educato i suoi figli Charlie, Lily, Harry, Dulcie, Yoyce e Frankie ad amare la loro patria americana dove sono nati. Dopo un contrastato matrimonio con Lily, allietato dalla nascita della graziosa Mini, nel 1941 Jack è costretto ad arruolarsi mentre la famiglia Kawamura, unitamente ad altre migliaia di cittadini statunitensi di origine giapponese, viene forzatamente trasferita in un campo di internamento nel deserto. In una situazione così drammatica l'anziano Hiroshi muore; l'irriducibile Charlie, divenuto un contestatore, viene rimpatriato in Giappone; il giovane Harry, arruolatosi nell'unità giapponese-americana 442, rimane ucciso in battaglia; sopravvivono la moglie di Hiroshi e gli altri figli. Dimesse ormai dal campo, nel 1948, Lily e la piccola Mini riescono a riunirsi con Jack.

Jurassic Park III

(Fantasy, 2001, durata: 101 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film diJoe Johnston con Sam Neill, Téa Leoni, William H. Macy, Alessandro Nivola, Trevor Morgan, Michael Jeter, John Diehl.

Trama del Film Jurassic Park III: Paleontologo di fama mondiale, il dottor Alan Grant aveva accettato con estremo scetticismo, otto anni fa, l'invito dell'industriale John Hammond. nella speranza di poter contare sull'appoggio dello scienziato, Hammond aveva presentato in anteprima a lui e ai suoi colleghi l'ultima trovata della InGen, la sua società: un'attrazione turistica unica nel suo genere, situata sulla remota Isla Nublar, al largo del Costa Rica. Come mai era successo prima di allora, il Jurassic Park consentiva ai visitatori di interagire con dei veri dinosauri riprodotti geneticamente. Ma per gli accompagnatori al seguito di Hammond in quel viaggio fatale, l'esperienza si è ben presto tramutata in un terrificante incubo non appena i Velociraptor, i T-Rex e le altre creature preistoriche clonate dalla InGen hanno iniziato a rivendicare il parco come loro territorio. Scampando alla morte per miracolo, Grant aveva deciso di lasciarsi alle spalle l'increscioso evento ma, benchè scosso dalla tremenda esperienza, il suo impegno nello studio sui dinosauri era rimasto assolutamente immutato. Otto anni dopo, il disastro della InGen e il pessimo clima politico ed economico hanno ormai affossato le ricerche sui dinosauri, tanto più che i finanziamenti sia pubblci che privati si sono pressochè azzerati.

Voglia di ricominciare

(Drammatico, 1993, durata: 115 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Michael Caton-Jones con Robert De Niro, Ellen Barkin, Leonardo DiCaprio, Jonah Blechman, Eliza Dushku, Chris Cooper.

Trama del Film Voglia di ricominciare: Gli anni Cinquanta sono stati per l'America gli anni dell'ottimismo. La guerra era finita, l'economia era in crescita, gli uomini erano tornati a casa e tutte le regole stavano cambiando. Caroline Wolff, divorziata, con un figlio adolescente, rappresenta la tipica icona dell'ottimismo di quell'epoca. Con pochi soldi ma tante speranze, Caroline e il figlio Toby attraversano il paese con la convinzione che le cose stanno per cambiare in meglio anche per loro. L'ex marito di Caroline è rimasto sulla costa est. Sfortunatamente, i tentativi di Caroline di ricominciare da capo sembrano destinati a fallire come quelli del suo passato. I lavori che trova non funzionano, gli uomini che incontra non sono quelli giusti, e continua a viaggiare con Toby fino a che non giungono nel nord-ovest del paese. Qui Caroline incontra Dwight Hansen, il cui ardente corteggiamento nasconde solo in parte la sua spacconeria..

Niente da dichiarare?

(Commedia, 2011, durata: 108 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Dany Boon con Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Chritel Pedrinelli, Joachim Ledeganck, Julie Bernard, Jean-Paul Dermont.

Trama del Film Niente da dichiarare?: 1 gennaio 1993: in Europa cadono le frontiere tra i vari paesi. Due doganieri, uno belga, l'altro francese, vedono scomparire all'improvviso il loro piccolo posto di fontiera al confine tra due piccole cittadine, Courquain in Francia e Koorkin in Belgio. Da sempre francofobo, il doganiere belga Ruben Vandervoorde è costretto ad inaugurare la prima brigada mista franco-belga con il suo nemico di sempre il suo collega francese Mathias Ducatel.

Un sogno, una vittoria

(Dramamtico, 2002, durata: 127 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di John Lee Hancock con Dennis Quaid, Rachel Griffiths, Jay Hernandez, Brian Cox, Beth Grant, Angus T. Jones, Rick Gonzalez, Chad Lindberg.

Trama del Film Un sogno, una vittoria: Jim Morris insegna chimica in un liceo e allena una squadra di baseball in Texas dopo che un incidente lo ha costretto dodici anni prima a rinunciare al professionismo in serie B. I giocatori della sua squadra fanno un patto con lui: se riusciranno a vincere il campionato locale, Jim tenterà di tornare al professionismo. I ragazzi si sentono talmente coinvolti in questa sfida che per la prima volta la squadra della scuola arriva al campionato nazionale e Jim, per tener fede all'accordo, deve mettersi alla prova e tentare di realizzare i suoi sogni.