Bibbiano, psicoterapeuta scarcerato: Non sono un mostro, gli abusi nell’infanzia sono sottostimati

, lo psicoterapeuta indagato per i fatti di Bibbiano, ora scarcerato si difende: "Gli abusi nell’infanzia sono un fenomeno sottostimato. La società è turbata, non lo accetta e preferisce non vederlo. Chi toglie i bambini ai genitori viene attaccato. Non sono un abusologo, su di noi solo fango". «Su di me c’è lo stereotipo dell’abusologo, quello che vede abusi dappertutto...». Prima di qualunque domanda è Claudio Foti a mettere le mani avanti e a dire quello che i suoi detrattori pensano di lui. Psicoterapeuta, fondatore del centro studi Hansel e Gretel di Moncalieri, alle porte di Torino, per tre settimane è stato agli arresti domiciliari, indagato nell’inchiesta “” della procura di Reggio Emilia su un presunto giro di abusi e di affidi familiari a Bibbiano, in Val d’Enza.

Foti non ci sta a essere definito un mostro: "Non abbiamo il controllo su quello che pensano di noi. Capisco che io possa essere scomodo e non pretendo applausi. Ci stiamo riorganizzando, sto già scrivendo un romanzo, ci riprenderemo da questa botta".